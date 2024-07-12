حقيقة إيقاف برنامج «ميدو»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت وسائل إعلام مصرية، حقيقة ما تردد حول إيقاف برنامج "الريمونتادا" الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام "ميدو"، نجم منتخب مصر السابق، على قناة المحور الفضائية.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، قررت قناة المحور إيقاف برنامج "الريمونتادا"، الذي يقدمه "ميدو" بشكل مفاجئ، حيث كانت آخر الحلقات بالأمس بتقديم الإعلامي محمد عباس.

ونقل موقع "القاهرة 24"، عن يسرا الليثي زوجة "ميدو"، قولها إنه لا صحة لما تردد حول إيقاف برنامج ميدو، مؤكدة أن زوجها مستمر في عمله بصورة طبيعية على قناة المحور.

وجاءت أنباء إيقاف برنامج ميدو، بالتزامن مع قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإيقاف الإعلامي أحمد شوبير وفسخ تعاقده، بسبب مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة.

وجاء بيان الشركة المتحدة بالأمس كالتالي:

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه أحمد شوبير، ووفقًا للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورًا، حيث إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.

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