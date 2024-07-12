الأولمبية الدولية والسعودية تتفقان على صفقة مدتها 12 عاماً بشأن أولمبياد الألعاب الإلكترونية

المصدر: وكالات

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تتعاون السعودية واللجنة الأولمبية الدولية للتوصل إلى أول صفقة تجارية لهما مع المملكة الغنية بالنفط التي من المقرر أن تستضيف أول دورة ألعاب أولمبية للرياضات الإلكترونية العام المقبل.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان، اليوم الجمعة، إن شراكة الأولمبياد ستكون لمدة 12 عاما "مع إقامة دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية بانتظام".

وجاء الإعلان خلال بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تستضيفها الرياض حاليا لمدة شهرين.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية الشهر الماضي إنها تخطط لإطلاق دورة ألعاب أولمبية للألعاب الإلكترونية لمحاولة جذب المشجعين والجماهير الشباب والاحتفاظ بهم.

يتعين أن تتم الموافقة على الصفقة السعودية من قبل أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية التي تجتمع في 23 و24 يوليو الجاري في باريس عشية انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

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