شوبير يُعلق على إيقاف برنامجه: "معرفش حاجة أنا رايح إجازة في الساحل الشمالي!"

المصدر: البيان

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علق الإعلامي المصري أحمد شوبير على قرار الشركة المتحدة بإيقاف برنامجه، قائلاً في تصريحات لموقع "القاهرة 24": "معرفش حاجة، أنا رايح إجازة في الساحل الشمالي".

وأضاف شوبير أنه لا يعرف السبب وراء قرار الشركة المتحدة بإنهاء التعاقد معه وإيقاف برنامجه الذي يعرض عبر شبكة أون تايم سبورت.

وكان مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد قرر بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه أحمد شوبير. ووفقاً للتعاقد الإعلامي معه، فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فوراً.

وأشارت الشركة إلى أن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بها أمر غير مقبول، وأن احترام الرأي العام المصري هو من أولوياتها.

وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة لضمان حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

كما شددت الشركة المتحدة على حرصها في تقديم إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتردد في ردع أي شخص يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ تأسيسها.

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