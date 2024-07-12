الزمالك يستعيد خدمات شيكابالا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يعود محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه، عقب مباراة بلدية المحلة المقبلة ببطولة الدوري المصري.

وتعرض شيكابالا لإصابة بمزق في العضلة الأمامية قبل مباراة دريمز الغاني، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مما تسبب في غيابه عن الزمالك خلال الفترة الماضية.

وخضع شيكابالا لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية للزمالك، التي من المقرر أن تكون عقب انتهاء فريقه من مباراة بلدية المحلة المقبلة ببطولة الدوري.

ويستعد الزمالك للقاء بلدية المحلة، يوم الاثنين المقبل، وهو اللقاء المؤجل من الجولة 17 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت آخر مباراة شارك فيها شيكابالا مع الزمالك، بتاريخ 21 أبريل الماضي، أمام دريمز الغاني في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي انتهت بالتعادل السلبي على أرض إستاد القاهرة، وبخلاف المباريات المحلية، غاب شيكابالا عن الزمالك في مباراة العودة أمام دريمز الغاني، ومباراتي نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، وهي البطولة التي توج الزمالك بلقبها في النهاية.

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