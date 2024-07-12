الأهلي يعلن غياب السولية عن مواجهة بيراميدز بالدوري المصري

المصدر: وكالات

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أعلن النادي الأهلي غياب لاعب وسط الفريق عمرو السولية عن مواجهة بيراميدز مساء اليوم الجمعة بإستاد القاهرة ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن السولية اشتكى من آلام في عضلة السمانة خلال مشاركته في المران الذي أقيم مساء الخميس استعدادا للمباراة.

وأضاف أن الجهاز الفني فضل خروجه من المران على أن يخضع لفحوصات دقيقة لاحقًا، وأصبح خارج الحسابات خلال المباراة.

يذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الثاني بترتيب البطولة برصيد 57 نقطة من 23 مباراة، بفارق 11 نقطة عن بيراميدز المتصدر ، والذي خاض 27 لقاء.

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