إيقاف برنامج الإعلامي أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر، إيقاف البرنامج الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، ووفقاً للتعاقد فإن قرار الإيقاف يترتب عليه إنهاء العقد.

وأصدرت الشركة المتحدة بيانًا رسميًا، جاء فيه: "مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها، ومجلس إدارة الشركة المتحدة يؤكد أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة، حرصاً على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق".

وأتم البيان: "تؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها".

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