موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراة السوبر الأفريقي، بين قطبي الكرة المصرية الأهلي (بطل دوري أبطال أفريقيا)، والزمالك (بطل كأس الكونفدرالية).

وبحسب وسائل إعلام مصرية نقلاً عن مصدر داخل "كاف"، فإن اللجنة المنظمة للبطولة تدرس إقامة المباراة بين يومي 15 و30 سبتمبر المقبل.

وتابع المصدر، أنه حتى الآن لم يتحدد يوم بعينه لإقامة اللقاء، ولكنه سيكون بنسبة كبيرة في التواريخ المذكورة.

وتقدمت دول قطر والسعودية ومصر في وقت سابق، بطلب لاستضافة اللقاء، إلا أن الاتحاد الأفريقي لم يعلن حتى الآن عن مكان إقامة المباراة.

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