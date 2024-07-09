شارة القيادة تعود لبنزيما في اتحاد جدة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستعيد الفرنسي كريم بنزيما شارة قيادة فريق اتحاد جدة، بعدما تم تجريده منها في السابق بأمر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد السابق، على خلفية الأزمة التي حدثت بين الطرفين.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن مسؤولي الاتحاد اتفقوا على إعادة الشارة إلى بنزيما، بداية من مباريات الفريق الودية في معسكره الإعدادي للموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة، أن القائد الثاني للاتحاد سيكون الفرنسي نغولو كانتي، بعد بنزيما.

وينطلق معسكر الاتحاد 12 يوليو الجاري في مدينة أليكانتي الإسبانية، ويستمر هناك حتى 26 من الشهر نفسه، ثم سيكون الجزء الثاني من المعسكر في البرتغال بداية من 27 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل.

ويسعى الاتحاد لتعويض ما فاته في الموسم الماضي، بعدما واجه فشلاً كبيرًا في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري السعودي، وخسر أيضًا السوبر السعودي أمام الهلال، كما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي أمام نفس المنافس، والذي أقصاه أيضًا من ربع نهائي البطولة الآسيوية.

يذكر أن الاتحاد لن يشارك آسيويًا في الموسم الجديد، كما فشل في اللحاق بالمقاعد المؤهلة لكأس السوبر السعودي باحتلاله المركز الخامس.

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