الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الزمالك المصري يشهر إسلامه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف التونسي حمزة المثلوثي لاعب فريق الزمالك المصري، عن اعتناق زميله بالفريق، الأوغندي ترافيس موتيابا، للديانة الإسلامية خلال الساعات القليلة الماضية.

ووجه المثلوثي رسالة لترافيس موتيابا عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، حيث كتب له:" أهلاً بك في الإسلام أخي".

وفي نفس الشأن، كشف محمد أشرف روقا لاعب الزمالك عبر حسابه على منصة "إنستغرام" أيضًا، أن ترافيس موتيابا اختار اسم جمال بعد اعتناقه الإسلام، ليصبح اسمه الجديد جمال موتيابا.

وكان نادي الزمالك تعاقد مع موتيابا صاحب الـ 18 عامًا، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة 4 مواسم.

وبدأ موتيابا مسيرته مع فريق فايبرز الأوغندي، وانتقل منه إلى نادي كامبالا الأوغندي عام 2021، وشارك مع المنتخب الأوغندي الأول، في 11 مباراة، وسجل هدفًا واحدًا.

وكلفت صفقة موتيابا خزينة الزمالك، نحو 203 ألف يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المختص في إحصائيات وأرقام كرة القدم.

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