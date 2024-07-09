وزير الرياضة السعودي يكشف سبب فشل صفقة انضمام صلاح لاتحاد جدة (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، سبب فشل إتمام صفقة انتقال محمد صلاح نجم ليفربول إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال الفيصل في تصريحات عبر إذاعة ثمانية السعودية:" الاتحاد كان لديه رغبة كبيرة في ضم محمد صلاح الموسم الماضي، والمبلغ المالي كان فلكيًا نظير الحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم واحد، وذلك مقارنة بصفقات نيمار وكريم بنزيما وكريستيانو رونالدو".

وأتم: "بعد الاتفاق مع اللاعب، تواصلنا مع مسؤولي ليفربول، لكنهم رفضوا الاستغناء عن خدمات صلاح، لذلك أغلقنا الموضوع تمامًا من جانبنا".

وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: مبلغ التعاقد مع #محمد_صلاح كان "فلكياً" و #ليفربول رفض الفكرة#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/bjyY8VQABM — اقتصاد الشرق - السعودية (@AsharqbKSA) July 9, 2024

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