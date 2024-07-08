نادي مودرن سبورت المصري يفرض الحظر الإعلامي بعد وفاة أحمد رفعت

المصدر: وكالات

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فرضت إدارة نادي مودرن سبورت الذي ينافس في الدوري المصري لكرة القدم، الحظر الإعلامي على كل منظومته ومنعت التعليق على وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق.

وقالت إدارة مودرن سبورت في بيان عبر مركزها الإعلامي اليوم الإثنين إن هناك قرار صدر بمنع الأحاديث الإعلامية أو الحوارات الصحفية من أي مسئول في النادي عن وفاة اللاعب أحمد رفعت انتظار لقرار لجنة التحقيقات المشكلة بتاريخ 7 يوليو 2024 من وزارة الشباب والرياضة حول الأزمة.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أعلن أمس الأحد تكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، بالتحقيق في كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت إلى الإمارات للإعارة لفريق الوحدة.

وتوفي أحمد رفعت أمس الأول السبت عن عمر يناهز 31 عامًا نتيجة مشاكل في القلب بدأت بسقوطه على أرض الملعب خلال مباراة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري في مارس الماضي.

وخرج نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الراحل في مقابلة تليفزيونية ليؤكد أن اللاعب تعرض لضغوط نفسية قاسية أثرت عليه مما تسبب في وفاته، وهو ما لمح له أحمد رفعت في مقابلة تليفزيونية أخرى قبل أيام قليلة من وفاته.

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