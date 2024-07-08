جوميز مدرب الزمالك: مركزنا في جدول الدوري المصري لا يليق بالنادي

المصدر: وكالات

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أشاد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بأداء لاعبيه بعد الفوز الصعب علي الإسماعيلي بنتيجة 1/2 ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وقال جوميز في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه مساء الأحد أنه بالرغم من نقص الصفوف لكن فريقه حقق الفوز علي المنافس.

وأضاف المدرب البرتغالي "مركز وترتيب الفريق في جدول مسابقة الدوري لا يناسب اسم الزمالك ولكن الدوري لم ينته بعد".

ويحتل الزمالك، ثاني أكثر الأندية المصرية تتويجا بالألقاب، المركز السابع بجدول الدوري برصيد 41 نقطة ويتبقى للفريق 10 مباريات على انتهاء مشواره في المسابقة.

في سياق آخر، شدد المدير الفني للزمالك على أنه حزين لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت صباح السبت، مؤكدا على ضرورة عمل فحص طبي لكل اللاعبين حتي لا يتكرر الأمر.

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