وزير الرياضة المصري يوجه بتشكيل لجنة قانونية لبحث ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنّ الوزارة ليست طرفا في وفاة أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت، مشيرًا إلى أنها معنية بكل الأمور ذات الصلة بالوسط الرياضي.

وأضاف «صبحي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «لدينا الجزء الرقابي، ووجهت بتشكيل لجنة قانونية فيها مستشارون قضائيون وهم مستشارو الوزارة وكلهم على درجات عالية في المستوى الاستشاري والقضائي».

وتابع: «وجهت اللجنة بالدخول في كل الأجواء ذات الصلة بأي شيء يخص هذا الموضوع وأي موضوع مشابه لبحث كل النتائج بشكل عاجل وسريع».

وواصل: «اللجنة ستبحث في دورة العمل مثل النادي والاتحاد واللجنة الأوليمبية والأجواء الإدارية وعمل الوزارة حتى كل الأمور ذات الصلة بوكلاء اللاعبين وما تم من ارتباطات خارجية، وسيكون هناك تتبع للرأي العام بكل مستجد بشكل منظم».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز