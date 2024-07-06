مودرن سبورت ينفي تعرض لاعبه الراحل أحمد رفعت لضغوط قبل وفاته

المصدر: وكالات

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نفى نادي مودرن سبورت المصري لكرة القدم، ما تردد عن الراحل أحمد رفعت، لاعب الفريق الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت لضغوط نفسية كنت سبباً في وفاته .

وقال مودرن سبورت في بيان عبر مركزه الإعلامي اليوم السبت إنه ينعي ببالغ الحزن والآسى الفقيد المرحوم اللاعب أحمد رفعت الذي يعد من المواهب المتميزة في ملاعب الكرة المصرية، و يشهد له الجميع بحسن الخلق بالإضافة إلى إمتلاكه الخبرات المحلية و الدولية في التعامل مع أي موقف.

وأضاف: أن جميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعبر عن الحقيقة، وأن اللاعب لم يتعرض لأي ضغوط داخلية أو خارجية، كما أن اللاعب قد تم الإهتمام به و عنايته من قبل مجلس إدارة النادي في جميع الأمور و على أكمل وجه، وكان ذلك أبسط حق من حقوقه على النادي لكونه فرد من أفراد العائلة داخل النادي و مجلس إدارته".

وكان رفعت قد سقط على أرض الملعب في مارس الماضي حينما كان يشارك في مواجهة الاتحاد السكندري، حيث تعرض لأزمة قلبية ونقل إلى المستشفى وغاب عن الملاعب حتى توفي صباح اليوم السبت.

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