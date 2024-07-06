استمرت عملية إنعاشه ساعة و45 دقيقة.. الطبيب المعالج لأحمد رفعت يكشف تفاصيل وفاته (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الدكتور أحمد أشرف، الطبيب المعالج للراحل أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت المصري، تفاصيل اللحظات الأخيرة للاعب قبل وفاته، صباح اليوم السبت.

وقال أشرف عبر فيديو نشره موقع "كورة بلس" المصري، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من شقيق رفعت، في الثالثة فجر اليوم السبت، يقول فيه أن شقيقه سقط أرضًا بشكل مفاجئ.

وتابع: "تم نقل أحمد رفعت إلى مستشفى القوات الجوية بمنطقة التجمع الخامس (القاهرة)، وتوجهت له وتم عمل إنعاش قلب رئوي متقدم قرابة ساعة و45 دقيقة، تلقى فيها صدمات كهربائية، لكن للأسف القلب لم يستجيب".

وأكمل: "رفعت قبل وفاته بساعات كان يشاهد إحدى المباريات مع أصدقائه بشكل طبيعي، وبعدها تحدث مع والدته وطلب منها شيئاً، وعند عودتها له تفاجأت بتوقف قلبه تمامًا".

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تأجيل مباراة مودرن سبورت والمقاولون العرب، لوفاة أحمد رفعت، حيث كان من المفترض إقامة اللقاء في الرابعة عصر اليوم "بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت الإمارات"، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، قبل أن يتم تأجيلها بسبب وفاة لاعب مودرن سبورت.

وفي نفس الوقت، تقرر الوقوف دقيقة صمت في مباريات الدوري المصري، حدادًا على روح اللاعب.

وأعلن نادي مودرن سبورت المصري وفاة لاعبه أحمد رفعت، على أثر تدهور حالته الصحية.

وكتب نادي مودرن سبورت عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك": "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وأضاف: "ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس 2024، بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون".

وتعرض أحمد رفعت لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري، مارس الماضي، أول أيام شهر رمضان، وتم نقله إلى إحدى مستشفيات مدينة الإسكندرية، وظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وتقرر مغادرته للمستشفى أبريل الماضي، بعد استقرار حالته الطبية، ليظل تحت الملاحظة في منزله، وظهر رفعت في لقاء تلفزيوني كان الأول منذ وعكته الصحية، كما توجه إلى مقر ناديه مودرن سبورت لمصافحة زملائه، منذ 12 يومًا تقريبًا، وكان اللقاء بمثابة الوداع من اللاعب لزملائه.

د أحمد أشرف الطبيب المعالج لأحمد رفعت يشرح أسباب الوفاة واللحظات الأخيرة للاعب pic.twitter.com/EIiERdqujc — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 6, 2024

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز