رابطة الأندية المصرية تتخذ قرارًا بعد وفاة اللاعب أحمد رفعت

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تأجيل مباراة مودرن فيوتشر والمقاولون العرب، لوفاة اللاعب أحمد رفعت، صباح اليوم السبت.

وكان من المفترض إقامة مباراة مودرن فيوتشر والمقاولون العرب، في الرابعة عصر اليوم "بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت الإمارات"، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، قبل أن يتم تأجيلها بسبب وفاة لاعب مودرن فيوتشر.

وفي نفس الوقت، تقرر الوقوف دقيقة صمت في مباريات الدوري المصري، حدادًا على روح اللاعب.

وأعلن نادي مودرن فيوتشر المصري وفاة لاعبه أحمد رفعت، على أثر تدهور حالته الصحية.

وكتب نادي مودرن فيوتشر عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك": "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وأضاف: "ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن فيوتشر عن وفاة أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس 2024، بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون".

وتعرض أحمد رفعت لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري، مارس الماضي، أول أيام شهر رمضان، وتم نقله إلى إحدى مستشفيات مدينة الإسكندرية، وظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وتقرر مغادرته للمستشفى أبريل الماضي، بعد استقرار حالته الطبية، ليظل تحت الملاحظة في منزله، وظهر رفعت في لقاء تلفزيوني كان الأول منذ وعكته الصحية، كما توجه إلى مقر ناديه مودرن فيوتشر لمصافحة زملائه، منذ 12 يومًا تقريبًا، وكان اللقاء بمثابة الوداع من اللاعب لزملائه.

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