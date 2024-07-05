(كاف) يغرم الزمالك 200 ألف دولار ويحرمه من الجماهير بسبب أحداث نهائي كأس الكونفدرالية

المصدر: وكالات

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قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، توقيع غرامة مالية علي نادي الزمالك المصري قدرها 200 ألف دولار، بالإضافة لحرمانه من حضور جماهيره لمدة أربع مباريات.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه تلقي إخطارا من (كاف) بتوقيع عقوبة مالية قدرها 200 ألف دولار مع حرمان الفريق من حضور جماهيره أربع مباريات مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحرمان من حضور الجماهية بالنسبة لمبارتين من المباريات الأربعة، بسبب الأحداث التي صاحبت نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) أمام نهضة بركان المغربي ، والتنظيم السيء الذي كان سبب في عقوبات "كاف".

ومنح الاتحاد الأفريقي إدارة الزمالك مهلة ثلاثة أيام من أجل الطعن على تلك العقوبات، شرط أن يكون مصحوبا بأدلة وبراهين تثبت عدم تورط المجلس في أحداث نهائي الكونفيدرالية.

وكان الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية بعد فوزه على نهضة بركان 1 / صفر في إياب نهائي البطولة، بعدما كان الفريق المغربي فاز ذهابا 2/1.

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