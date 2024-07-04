الزمالك يحصل على رخصة المشاركة الأفريقية

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حصول نادي الزمالك علي رخصة مشاركة فريقه الأول في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي(الكونفيدرالية) في نسختها الجديدة.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري، اليوم الخميس، أن لجنة التراخيص وافقت علي منح الزمالك رخصة المشاركة الأفريقية بعد تسوية مستحقات المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق السابق.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، قد منح الزمالك مهله حتي الخامس من يوليو لتسوية مستحقات بوطيب الذي حصل علي حكم نهائي بها من المحكمة الرياضية الدولية(كاس) قبل أن يتوصل الطرفان لحل ودي وتم إخطار (كاف) بذلك.

وكان بوطيب انضم إلى الزمالك في عام 2019، وشارك مع الفريق في الفوز ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) في نفس العام على حساب نهضة بركان المغربي بضربات الترجيح في نهائي البطولة.

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