الذكاء الاصطناعي يورط محمد صلاح في الترويج لتطبيق مراهنات

المصدر: البيان

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انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مفبرك لمحمد صلاح نجم نادي ليفربول وقائد منتخب مصر، والذي تم إنشاؤه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

يظهر صلاح في الفيديو وهو يتحدث في مقابلةٍ إعلامية باللغة العربية، بينما يُظهر النصف الآخر من الشاشة هاتفًا ذكيًا تُعرض عليه لعبة من إحدى منصات المراهنات الشهيرة.

في الفيديو، يزعم صلاح أنه يمارس اللعبة بشكل متكرر على منصة المراهنات، ويحقق من خلالها أرباحًا تصل إلى 5 آلاف دولار في المرة الواحدة.

حظي الفيديو بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى موجة من الانتقادات تجاه صلاح.

ومع ذلك، تبيّن أن الفيديو مفبرك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث كانت المقابلة الأصلية قد أُجريت باللغة الإنجليزية في مارس الماضي مع قناة "سكاي سبورت" الإنجليزية، ولم يكن لها أي علاقة بالترويج لمنصة المراهنات.

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