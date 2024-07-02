للمرة التاسعة.. الرجاء المغربي يتوج بلقب كأس العرش

المصدر: وكالات

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توج فريق الرجاء البيضاوي بلقب كأس العرش المغربي لكرة القدم، بفوزه على الجيش الملكي 2 /1، مساء أمس الاثنين، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في الملعب الكبير بأكادير.

وتقدم يسري بوزوق ‏ بهدف للرجاء في الدقيقة الرابعة ثم أضاف محمد بولكسوت الهدف الثاني في الدقيقة 78، وتكفل الأمين زحزوح ‏بتسجيل الهدف الوحيد للجيش الملكي في الدقيقة 28.

وتعد هذه المواجهة الثالثة بين الرجاء والجيش الملكي في نهائي كأس العرش، حيث تفوق الرجاء في نهائي نسخة 1996 بهدف دون رد وحصد اللقب قبل أن يعود ويتفوق على الجيش الملكي بركلات الجزاء الترجيحية وينال اللقب في نهائي نسخة 2012.

وفاز الرجاء البيضاوي بلقب كأس العرش للمرة التاسعة بعد أن توج باللقب ثمان مرات من قبل في أعوام 1974 و1977 و1982 و1996 و2002 و2005 و2012 و2017.

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