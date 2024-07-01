اتحاد الكرة المصري يقرر إعادة هيكلة لجنة الحكام

المصدر: د ب ا

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين إعادة هيكلة لجنة الحكام بسبب التراجع الكبير في الأداء وشكوى الكثير من أندية الدوري المحلي من الأخطاء التحكيمية.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الاثنين أنه قرر إعادة هيكلة لجنة الحكام، وإجراء عدد من التعديلات لتطوير اللجنة.

وأضاف: "جاء القرار عقب اجتماع مطول مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تم الاستقرار على ضم عزب حجاج وسامي فاروق، فيما تم توجيه الشكر لبعض أعضاء اللجنة".

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