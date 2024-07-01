الدوري المصري.. استئناف مباراة سموحة وبيراميدز بنفس الظروف

المصدر: وكالات

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قررت إدارة المسابقات في رابطة الأندية المصرية المحترفة في ساعة مبكرة اليوم الاثنين استئناف مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري المحلي الممتاز لكرة القدم غدا الثلاثاء.

وأعلنت الرابطة يوم الجمعة الماضي أن المباراة ستستأنف بعد إلغائها بسبب اشتعال النيران في غرفة كهرباء بإستاد الإسكندرية.

وألغى الحكم محمد (ميدو) سلامة المباراة بسبب حريق شب في الدقيقة 52 بأحد غرف المحولات الكهربائية بالإستاد.

وكان التعادل 1-1 قائما بين الفريقين في الجولة 28 من المسابقة وتم إخلاء المقصورة الأمامية من المتفرجين.

وقالت الرابطة في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك اليوم الاثنين "قررت إدارة المسابقات استئناف ما تبقى من زمن المباراة القانوني بنفس الظروف التي انتهت لها في الدقيقة 49 يوم الثلاثاء الثاني من يوليو الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي في استاد الجيش ببرج العرب".

وتقدم سموحة بهدف بعد مرور ربع ساعة سجله حسام حسن من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تعرض علاء طارق لعرقلة من مهند لاشين لاعب بيراميدز.

وأدرك بيراميدز التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بهدف سجله فيستون مايلي القادم من الكونجو الديمقراطية بعدما استغل تمريرة عرضية من كريم حافظ.

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