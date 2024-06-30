الفرنسي أنتوني موديست يعلن رحيله عن الأهلي المصري

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي المصري رحيله عن الفريق مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال موديست عبر حسابه الرسمي بمنصة تبادل الصور "انستغرام" :"لقد أتى اليوم وحان وقت الوداع، أنا فخور وممتن لكوني جزءًا من هذا النادي التاريخي لقد ارتديت النسر وعشت بشرف، شكرًا لجميع المشجعين على دعمهم اليومي وحبهم المذهل، أنتم رائعين للغاية وجعلتم هذه التجربة مميزة حقًا".

وأضاف "أريد أيضًا أن أشكر المدربين والموظفين وقبل كل شيء زملائي في الفريق، في الأشهر العشرة الماضية، تمكنت من اكتساب الكثير من المهارات الجديدة وتعلم المزيد، معاً فزنا بكأس مصر، وكأس السوبر ودوري أبطال أفريقيا، والذي نفتخر به جداً، اللقب الرابع قاب قوسين أو أدنى، أشكر كل من رحب بي ودعمني ورافقني في رحلتي الصغيرة، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح المستمر".

وكان الأهلي قد ضم موديست في صفقة انتقال حر قبل بداية الموسم الحالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز