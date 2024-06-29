الزمالك يهزم سيراميكا كليوباترا برباعية في الدوري المصري

المصدر: د ب ا

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فاز الزمالك على ضيفه سيراميكا كليوباترا 4 /2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري لكرة القدم.

ورفع الزمالك، الذي أعلن عدم خوضه مواجهة الأهلي التي كان من المقرر لها يوم الثلاثاء الماضي، رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند نفس الرصيد في المركز العاشر.

وتقدم الزمالك في الدقيقة الرابعة عن طريق مصطفى شلبي، قبل أن يدرك سيراميكا كليوباترا التعادل عن طريق جون إيبوكا في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 41 سجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني للزمالك، فيما سجل صديق أويجولا الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 89 سجل إبراهيما نداي الهدف الثالث للزمالك، فيما أضاف أحمد سيد زيزو الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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