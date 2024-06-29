الاتحاد المغربي يرد على اختيار «بيرنابيو» لاستضافة نهائي مونديال 2030

المصدر: البيان

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رد الاتحاد المغربي لكرة القدم، على ما تردد في الإعلام الإسباني مؤخرًا، حول اختيار فيفا ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد لاحتضان نهائي كأس العالم 2030 المشترك بين البلدين ومعهما البرتغال.

وجاء الرد عبر خطاب نشره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المغربي، أكد خلاله أن اجتماعا جديدا انعقد في مدينة أكادير يضم أطراف الملف الثلاثي، ولم يتقرر حتى الآن توزيع عدد ملاعب كل بلد، وتحديدًا مكان النهائي.

وأكد خطاب اتحاد الكرة المغربي أنه سيتم البت في جميع التفاصيل نهاية الشهر المقبل.



وأضاف الخطاب أن القناة الرسمية التي يمكنها أن تقدم معطيات عن الملف هي اللجنة المشتركة التي تضم فوزي لقجع من المغرب، ريكاردو روسيا من إسبانيا وفيرناندو جوميز من البرتغال، مع التأكيد على تواصل اللجنة مع فيفا عبر الانترنت، لاطلاعها على آخر تطورات الملف.

ويطمح المغرب لاحتضان النهائي عبر ملعب عملاق سيكون الأكبر في العالم في مدينة بنسليمان، يسع إلى 117 ألف مقعد.

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