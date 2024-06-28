الغرافة القطري يتعاقد من مهاجم ريال مدريد خوسيلو

المصدر: أ ف ب

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أعلن نادي الغرافة ثالث الدوري القطري لكرة القدم الجمعة تعاقده مع مهاجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا خوسيلو. وقال النادي في تدوينة على موقعه الرسمي بمنصة إكس (تويتر سابقا) "رسمياً .. خوسيلو .. الدولي الاسباني ينضم إلى "الفهود" دون الكشف عن مدة العقد او اي تفاصيل مالية.

ونشر ريال مدريد المتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا صورة للاعب خوسيلو على موقعه الرسمي بمنصة اكس وارفقها بعبارة "شكرا".

ويتواجد خوسيلو في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في كأس أوروبا المقامة حاليا في المانيا، حيث يلتقي لاروخا مع جورجيا الأحد في ثمن النهائي.

وبدأ خوسيلو (34 عاما) مسيرته الكروية مع نادي سلتا فيغو وانتقل الى ريال مدريد في المرة الأولى موسم 2011-2012 قبل ان يلعب لاندية المانية عدة على غرار هوفنهايم واينتراخت فرانكفورت وهانوفر ثم لعب في انكلترا مع ستوك سيتي ونيوكاسل.

وعاد المهاجم الى اسبانيا عام 2019 من بوابة الافيس قبل ان ينتقل الى اسبانيول ومنه الى ريال مدريد بداية الموسم الماضي.

وأنهى الغرافة النسخة الأخيرة من الدوري في المركز الثالث، وضمن مقعدا في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة الذي ستنطلق نسخته الأولى الموسم المقبل بمشاركة افضل 24 فريقا في القارة.

كما بلغ الغرافة نصف نهائي كأس الأمير قبل أن يخسر امام قطر 3-4 بركلات الترجيح (2-2)، وهو الدور ذاته التي خرج منه في كأس قطر على يد الريان 0-1.

وكان الغرافة أعلن عن إقامة معسكره التحضيري للموسم الجديد في سلوفاكيا خلال الفترة من 16 يوليو إلى الأول من أغسطس القادمين.

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