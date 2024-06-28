كاساس: مجموعة منتخب العراق متوازنة وبلوغ "مونديال 2026" حلمنا

المصدر: دبي - علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصف الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق الأول لكرة القدم، مجموعة أسود الرافدين في مرحلة الحسم الآسيوية الثالثة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في اميركا والمكسيك وكندا في العام 2026، بالمتوازنة، مشددا على أن بلوغ "مونديال 2026"، حلم العراق للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى في العام 1986 بالمكسيك.

وأوقعت القرعة، منتخب العراق ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وعُمان والكويت والأردن وفلسطين.

النفس الطويل

وأشار كاساس، إلى أن المرحلة الثالثة من تصفيات "مونديال 2026"، ستكون حاسمة و مثيرة، و لايوجد فيها منافس سهل وآخر صعب، كون الجميع سيكون لديه طموح التأهل، منوها إلى أن جميع المنتخبات ستتعامل وفقا لمبدأ النفس الطويل خلال المباريات ال10، متوقعا تنافسا قويا للحصول على المركزين اللذين يمنحان بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم.

خطأ مكلف

وشدد كاساس، على أن أي خطأ خلال مباريات مرحلة الحسم، سيكون مكلفا جدا، داعيا إلى ضرورة التركيز على كل مباراة على حدة، عبر التقليل من إرتكاب الأخطاء المكلفة، مشيرا إلى أن لعبة كرة القدم، أصبحت الفوارق الفنية فيها أقل بصورة عامة، مستحضرا ما يحصل في "يورو 2024" المتواصلة حاليا في ألمانيا، و"كوبا أميركا 2024" في أميركا، وما يحصل في البطولتين من نتائج تشير إلى عدم وجود فوارق كبيرة بين المنتخبات، وأن ليس هناك مباراة سهلة وأخرى صعبة.

حلم عراقي

وقال كاساس: سنقاتل معا من أجل تحقيق حلم ملايين العراقيين في بلوغ نهائيات "مونديال 2026"، بدعم الجماهير العاشقة لمنتخب العراق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز