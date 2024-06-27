تصفيات آسيا لمونديال 2026.. السعودية في مجموعة نارية مع اليابان وأستراليا

المصدر: وكالات

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أسفرت قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم التي سحبت الخميس في كوالالمبور عن مجموعة نارية ضمت ثلاثة منتخبات من كبار القارة الصفراء هي اليابان واستراليا والسعودية، في المقابل، حملت المجموعة الثانية نكهة عربية بتواجد خمسة منتخبات من غرب اسيا الى جانب كوريا الجنوبية وبالتالي ضمان تأهل منتخب عربي الى النهائيات كون اول وثاني كل مجموعة يتأهل الى كأس العالم.

اما المجموعة الاولى فأوقعت قطر بطلة آسيا مطلع العام الحالي الى جانب إيران واوزبكستان والامارات.

وأكد المدير الإداري لمنتخب الأردن (المجموعة الثانية) محمد منجو أن القرعة وضعت منتخب النشامى في "مجموعة متوازنة ليست سهلة وليست صعبة".

وقال "المجموعة عربية خالصة وثقتنا بالنشامى كبيرة في تحقيق حُلم بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى".

وأضاف "المنتخبات العربية تعرف بعضها جيدا وهذا من شأنه أن يرفع من شدة المنافسة، منتخب النشامى سيكون جاهزا للتصفيات ولديه خطة ومرحلة إعداد تناسب هذه المرحلة الهامة في تاريخ كرة القدم الأردنية".

وختم منجو قائلا "يحظى النشامى بدعم جماهيري غبر مسبوق والجماهير الأردنية ستكون متعطشة لحضور ومساندة النشامى في مبارياته البيتية خلال التصفيات".

وسيبدأ منتخب الأردن مشواره في التصفيات بمواجهة الكويت في عمان في الخامس من أيلول/سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الأولى التي تشهد مواجهة العراق مع سلطنة عمان في البصرة، وكوريا الجنوبية مع فلسطين في سيول.

يذكر أن منتخب الأردن واجه كوريا الجنوبية مرتين في كأس آسيا الأخيرة التي حقق فيها المركز الثاني خلف قطر، حيث تعادل المنتخبان 2-2 في دور المجموعات، وفاز الأردن 2-0 في نصف النهائي، كما تجاوز منتخب الأردن في طريقه الى المباراة النهائية للمرة الاولى في تاريخه العراق بفوز دراماتيكي 3-2 في ثمن النهائي.

ويشارك الأردن للمرة الثانية في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بعد الأولى في تصفيات مونديال البرازيل 2014 التي وصل فيها النشامى الى الملحق العالمي وواجهوا الأوروغواي حيث خسروا 0-5 ذهاباً وتعادلوا 0-0 إياباً.

أما المدير التقني للمنتخب القطري، الأسترالي تيم كايهيل فقال "يتعين علينا دائما أن نؤمن بحظوظنا. ندرك الآن هوية المنتخبات التي سنواجهها، والأمر بات يتعلق بالتحضير والأمور اللوجستية والتأكيد على جاهزية المنتخب من الناحيتين الذهنية والجسدية".

في المقابل، اعتبر مدرب الإمارات البرتغالي باولو بينتو أن "المهمة ستكون صعبة بسبب جودة الفرق التي سنقابلها، من الناحية اللوجستية فإن الأمور ليست سيئة بالنسبة لنا، هذا الأمر مهم لأنه أحياناً لا يكون لاعبونا معتادين على السفر كثيراً، ونحن لن نكون بحاجة للتأقلم كثيراً".

ورأى مدرب منتخب فلسطين التونسي مكرم دبوب أن مهمة فريقه لن تكون سهلة وقال في هذا الصدد "أعتقد أن القرعة صعبة في المجموعات المختلفة، وسيكون المشوار على مدار 10 أشهر تقريباً، نحن فرصتنا قائمة، وهدفنا هو أن نكون من بين أول أربعة منتخبات في المجموعة، ونأمل أن يكون اللاعبون عند مستوى التوقعات".

وتقام منافسات الدور الثالث بين أيلول/سبتمبر 2024 وحزيران/يونيو 2025 ويتأهل أوّل منتخبين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في حين تخوض المنتخبات الستة صاحبة المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة ملحق التصفيات الآسيوية حيث توزع على مجموعتين من 3 منتخبات ويتأهل اول المجموعتين الى النهائيات مباشرة، ثم يخوض صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة ملحقا لتحديد هوية المنتخب الذي سيخوض الملحق العالمي وامكانية الحصول على مقعد اضافي للقارة الصفراء.

وتقام كأس العالم في الفترة من 11 حزيران/يونيو الى 19 تموز/يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وهنا القرعة:

- المجموعة الأولى: إيران، قطر، اوزبكستان، الامارات، قيرغيزستان، كوريا الشمالية

- المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، العراق، الاردن، عمان، فلسطين، الكويت

- المجموعة الثالثة: اليابان، استراليا، السعودية، البحرين، الصين، اندونيسيا

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