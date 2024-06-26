على رأسهم دي بروين.. السعودية تنتظر رد نجوم أوروبا وتحديد أنديتهم لاحقًا

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية، أن لجنة الاستقطاب بالدوري السعودي للمحترفين دخلت في مفاوضات مع نجوم عالميين، لضمهم في فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن وسطاء تابعين للجنة الاستقطاب يسعون إلى الحصول على موافقات من عدة نجوم كبار للانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن اللاعبين هم رافائيل لياو، لاعب إيه سي ميلان، وفيرغيل فان دايك مدافع ليفربول، وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، ولاوتارو مارتينيز قائد إنتر ميلان.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتضح حتى الآن أسماء الأندية السعودية التي سيذهب إليها النجوم الأربعة، مشيرة إلى أنه سيتحدد ذلك لاحقًا بعد الحصول على موافقات اللاعبين.

وكانت تقارير صحفية ربطت بين الهلال ولياو، فيما ارتبط اسم فان دايك ودي بروين بنادي النصر، الذي يسعى إلى تغيير 3 محترفين في قائمة الموسم الماضي.

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