المغربي جمال السلامي مدربًا لمنتخب الأردن خلفًا لمواطنه الحسين عموتة

المصدر: البيان

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قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، المدير الفني الجديد للمنتخب، المغربي جمال السلامي.

وسيقود السلامي منتخب الأردن، وصيف كأس آسيا الماضية، لمدة 3 سنوات، خلفًا لمواطنه الحسين عموتة.

وسيبدأ السلامي مهمته من الدور الثالث الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور نائب رئيس الاتحاد مروان جمعة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.



وقدمت أمين عام اتحاد الكرة الأردني سمر نصار الشكر للمدرب السابق الحسين عموتة، على ما بذله لتحقيق إنجاز وصافة كأس آسيا 2023، وبلوغ الدور الثالث من تصفيات المونديال، بتصدر المجموعة.

وأضافت: "إيمانًا منا بقدرة النشامى على المضي قدمًا لتحقيق مزيد من الإنجازات، يسعدنا أن نقدم لكم الكابتن جمال سلامي مدربًا للمنتخب الوطني".



وتابعت: "نعلم يقينا أن التحدي يزداد بعد كل إنجاز والاتحاد الأردني برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، يواصل العمل للمرحلة المقبلة بنفس الاحترافية وبجهود مضاعفة لتوفير وسائل النجاح لمنتخب النشامى".



من جانبه، عبر السلامي عن سعادته بثقة الاتحاد الأردني لكرة القدم، وقيادة المشروع الكروي للسنوات الثلاث المقبلة.

وقال: "أتطلع بشغف وحماس لتحقيق المزيد من الإنجازات رفقة النشامى، المرحلة المقبلة محاطة بالعديد من التحديات، لكني كلي ثقة بالمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات للكرة الأردنية، بداية من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا".

وأتم: "لدينا الرغبة والحماس لتحقيق هدف بلوغ المونديال، وإسعاد الجماهير الأردنية".



وسبق للسلامي التتويج مع منتخب المغرب بكأس أمم أفريقيا للمحليين، ولقب الدوري مع نادي الرجاء، ونال جائزة أفضل مدرب بالدوري المغربي 3 مرات.

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