بعد إلغاء المباراة.. جولة سياحية لحكام القمة المصرية في الأهرامات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نظم الاتحاد المصري لكرة القدم، جولة سياحية لطاقم الحكام الإسباني بقيادة أليخاندرو مونييز، الذي كان من المقرر أن يدير مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، أمس الثلاثاء.

وتواجد وفد الاتحاد المصري مع طاقم الحكام الإسباني منذ وصوله إلى القاهرة أول أمس، ورافقه في جولة سياحية لزيارة الأهرامات، قبل مغادرتهم القاهرة، اليوم الأربعاء.

وضم طاقم الحكام الإسباني كل من أليخاندرو مونييز، ودييجو سانشيز، وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه، وخايمي لاتري حكم تقنية الفيديو، ومساعده ميجيل أنخيل.

يذكر أن نادي الزمالك، اعتذر عن عدم خوض المباراة، بسبب غياب مبدأ تكافؤ الفرص، بحسب ما جاء في البيان الرسمي للنادي الأبيض.

وتمسك مسؤولو الزمالك بعدم استكمال بطولة الدوري المصري، لحين تحقيق مطالب النادي وخوض كافة الفرق لمبارياتها المؤجلة، بالإضافة إلى التحقيق في أخطاء التحكيم، وإلا سيتخذ النادي الأبيض خطوات تصعيدية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، بحسب التصريحات الرسمية لمسؤولي الزمالك.

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