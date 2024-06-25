موعد انتهاء موسم الدوري المصري 2024/2023

المصدر: البيان

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أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الثلاثاء، الموعد الرسمي لانتهاء الموسم الجاري من بطولة الدوري المصري، حيث نشرت مواعيد المباريات المؤجلة، ومواعيد الجولات من 31 إلى 34.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تسكين آخر مؤجلات الدور الأول من الدوري المصري يوم 15 يوليو المقبل، حيث يلعب الزمالك ضد بلدية المحلة، ثم يقابل الأهلي فريق مودرن فيوتشر في اليوم التالي.

وفي يوم 26 يوليو المقبل سيواجه الزمالك فريق بيراميدز، بينما يلتقي المصري مع الأهلي، في مباراتين مؤجلتين من الجولة 18.

وحددت الرابطة يوم 22 يوليو المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وبيراميدز بالجولة 31، على أن ينتهي الدوري المصري يوم 18 أغسطس المقبل بإقامة منافسات الجولة الأخيرة.

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق اليوم الثلاثاء معاقبة الزمالك بتغريمه ماليًا واعتباره خاسرًا أمام الأهلي بنتيجة 0-2، لاعتذاره عن عدم خوض المباراة بجانب خصم 3 نقاط من رصيده.

ولم يكشف مسؤولو الزمالك حتى الآن، موقفهم من استكمال بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بعدما أعلنوا في وقت سابق عدم خوض أي مباراة بالدور الثاني من المسابقة المحلية، بداية من مباراة الأهلي التي كان محددًا لها اليوم الثلاثاء، لحين تحقيق مطالب النادي وخوض كافة الفرق لمبارياتها المؤجلة، بالإضافة إلى التحقيق في أخطاء التحكيم، وإلا سيتخذ النادي الأبيض خطوات تصعيدية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، بحسب التصريحات الرسمية لمسؤولي الزمالك.

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