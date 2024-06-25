الأهلي يعلن فوزه في مباراة القمة المصرية بعد اعتذار الزمالك

المصدر: البيان

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أخطرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، النادي الأهلي باعتباره رسميًا فائزًا بمباراة القمة أمام الزمالك، بنتيجة 0/2، عقب انسحاب النادي الأبيض.

وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا جاء فيه:

"تلقى النادي خطابًا قبل قليل من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة التي كان محددًا لها الثلاثاء في السابعة مساء بملعب القاهرة الدولي، واعتبار فريق الأهلي فائزًا بالمباراة 0/2"

جاء بيان الأهلي، بناء على خطاب رابطة الأندية للنادي الأحمر، الذي جاء نصه كالتالي:

"يسرنا أن نهدي السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسيادتكم أرق التحيات وأطيب الأمنيات، بناء على كتاب نادي الزمالك الوارد إلينا بشأن اعتذاره عن أداء مباراة الأهلي المقرر إقامتها الثلاثاء، يرجى التكرم بالإحاطة أنه تقرر عدم إقامة اللقاء، وذلك نظرًا لاعتذار نادي الزمالك عن أداء المباراة مع اعتبار فوز ناديكم بالمباراة بنتيجة 0/2".

وأعلن مسؤولو الزمالك في وقت سابق، عدم خوض أي مباراة بالدور الثاني من بطولة الدوري المصري، بداية من مباراة الأهلي، لحين تحقيق مطالب النادي وخوض كافة الفرق لمبارياتها المؤجلة وإعلان جدول كامل للمباريات المتبقية من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، بالإضافة إلى التحقيق في أخطاء التحكيم، وإلا سيتخذ النادي الأبيض خطوات تصعيدية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، بحسب التصريحات الرسمية لمسؤولي الزمالك.

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