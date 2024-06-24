رسميًا.. الزمالك يعلن عدم استكمال بطولة الدوري المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، بيانًا رسميًا يعلن خلاله عدم خوض مباراة الأهلي، المقرر لها غدًا الثلاثاء، بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ومن ثم عدم استكماله بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وجاء نص البيان كالتالي:

"تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدًا أن جماهير الزمالك العظيمة دومًا تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدًا، نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم، وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله و نحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدًا، فعذرًا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، و شكرًا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف.. الزمالك أولاً".

وأعلن مسؤولو الزمالك في وقت سابق، عدم خوض أي مباراة بالدور الثاني من بطولة الدوري المصري، بداية من مباراة الأهلي غدًا، لحين تحقيق مطالب النادي وخوض كافة الفرق لمبارياتها المؤجلة وإعلان جدول كامل للمباريات المتبقية من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، بالإضافة إلى التحقيق في أخطاء التحكيم، وإلا سيتخذ النادي الأبيض خطوات تصعيدية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، بحسب التصريحات الرسمية لمسؤولي الزمالك.

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