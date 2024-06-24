أحمد رفعت يظهر لأول مرة في تدريبات فيوتشر المصري بعد تعافيه من الأزمة الصحية (صور)

المصدر: البيان

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ظهر أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر المصري، لأول مرة في تدريبات فريقه، اليوم الاثنين، بعد تخطيه الأزمة الصحية التي تعرض لها.

وكان أحمد رفعت سقط مغشيًا عليه خلال مواجهة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري، ببطولة الدوري المصري، 11 مارس الماضي، أثر تعرض اللاعب لتوقف عضلة القلب.

وخضع رفعت حينها للعلاج بأحد مستشفيات الإسكندرية لأكثر من 3 أسابيع، قبل نقله القاهرة لاستكمال رحلة علاجه.

وتواجد رفعت برفقة مدير أعماله نادر شوقي في مران مودرن فيوتشر، اليوم الاثنين، وعقد جلسة مع وليد دعبس رئيس مجلس إدارة ناديه، وهيثم عرابي المدير التنفيذي.

وحرص رفعت على مصافحة زملائه، واجتمع بعدها طلعت يوسف المدير الفني للفريق مع اللاعب للاطمئنان على حالته الصحية.

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