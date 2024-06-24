حقيقة إقالة عامر حسين من لجنة المسابقات المصرية بسبب أزمة الزمالك

المصدر: البيان

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ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، تفيد باتخاذ مسؤولي رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرارًا بإقالة عامر حسين من منصبه بلجنة المسابقات، على خلفية أزمة احتجاج نادي الزمالك، على مؤجلات بطولة الدوري المصري.



وبحسب موقع "كورة" العربي، فإن عامر حسين مستمر في منصبه، وأشار الموقع إلى أن أحمد دياب رئيس الرابطة أوضح لمسؤولي الزمالك آلية تأجيل المباريات.

ونشبت الأزمة بعدما خسر الزمالك من نظيره المصري 1/2، بالجولة 26 من بطولة الدوري المصري، حيث احتج النادي الأبيض على أداء حكم المباراة أحمد الغندور وحكم تقنية الفيديو محمود البنا.

وأعلن الزمالك في بيان رسمي أنه لن يخوض أي مباراة بالدور الثاني من بطولة الدوري المصري، بداية من مباراة الأهلي غدًا الثلاثاء، لحين تحقيق مطالب النادي وخوض كافة الفرق لمبارياتها المؤجلة وإعلان جدول كامل للمباريات المتبقية من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، بالإضافة إلى التحقيق في أخطاء التحكيم، وإلا سيتخذ النادي الأبيض خطوات تصعيدية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، بحسب التصريحات الرسمية لمسؤولي الزمالك.

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