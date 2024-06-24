الزمالك يتمسك بعدم خوض القمة رغم تصريحات اتحاد الكرة المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتمسك مسؤولو نادي الزمالك، بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، غداً الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي، في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وعلم "البيان"، أن الجهاز الإداري لفريق الزمالك، أبلغ اللاعبين بإلغاء المعسكر، الذي كان مقررًا له عقب مران اليوم الاثنين، استعداداً لخوض مباراة الأهلي المقبلة، لحين صدور أي تعليمات جديدة من قبل الإدارة، بشأن خوض المباراة من عدمها.

وأعلنت إدارة الزمالك في وقت سابق تمسكها بعدم خوض مباريات الدوري المصري بداية من مباراة الأهلي غدًا، لحين تحقيق مطالب النادي وخوض كافة الفرق لمبارياتها المؤجلة وإعلان جدول كامل للمباريات المتبقية في مسابقة الدوري، بالإضافة إلى التحقيق في أخطاء التحكيم، وإلا سيتخذ النادي الأبيض خطوات تصعيدية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، بحسب التصريحات الرسمية لمسؤولي الزمالك.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري إيهاب الكومي، اليوم الإثنين، إن هناك انفراجة في أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك،

وصرح إيهاب الكومي عبر قناة "صدى البلد"، قائلاً: "كان لابد من إيجاد حلول للأزمة الأخيرة، وهناك تحركات كبيرة من رابطة الأندية والاتحاد المصري، وتم الرد على النقاط التي أثارها الزمالك في بيانه، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي له دور كبير في حل الكثير من الأزمات، وهناك انفراجة كبيرة، وسيعلن عنها بعد قليل في بيان رسمي، والمباراة ستقام في موعدها بطاقم تحكيم إسباني".

وأشار الكومي إلى أنه في الموسم المقبل، سيكون هناك شكل مختلف لبطولة الدوري المصري، حتى يتم انتظام مواعيد المسابقة مرة أخرى.

وجاءت تصريحات الكومي، عكس اتجاه السير داخل جدران نادي الزمالك، لاسيما بعد أن تم إبلاغ اللاعبين بإلغاء معسكر مباراة القمة.

ومن المتوقع أن يصدر نادي الزمالك بيانًا يعلن فيه موقفه النهائي من استكمال بطولة الدوري المصري، وذلك عقب الجلسة التي جمعت بين حسين لبيب رئيس النادي الأبيض، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، خلال الساعات القليلة الماضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز