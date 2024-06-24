إقامة مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك في موعدها

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري إيهاب الكومي، إن هناك انفراجة في أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها غدًا الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري.

وتأتي تصريحات الكومي، بسبب إعلان إدارة الزمالك في وقت سابق تمسكها بعدم خوض مباريات الدوري بداية من مباراة الأهلي غدًا، لحين تحقيق مطالب النادي وخوض كافة الفرق لمبارياتها المؤجلة وإعلان جدول كامل للمباريات المتبقية في مسابقة الدوري، بالإضافة إلى التحقيق في أخطاء التحكيم، وإلا سيتخذ النادي الأبيض خطوات تصعيدية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، بحسب التصريحات الرسمية لمسؤولي الزمالك.

وقال إيهاب الكومي عبر قناة "صدى البلد": "كان لابد من إيجاد حلول للأزمة الأخيرة، وهناك تحركات كبيرة من رابطة الأندية والاتحاد المصري، وتم الرد على النقاط التي أثارها الزمالك في بيانه، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي له دور كبير في حل الكثير من الأزمات، وهناك انفراجة كبيرة، وسيعلن عنها بعد قليل في بيان رسمي، والمباراة ستقام في موعدها بطاقم تحكيم إسباني".

وأشار الكومي إلى أنه في الموسم المقبل، سيكون هناك شكل مختلف لبطولة الدوري المصري، حتى يتم انتظام مواعيد المسابقة مرة أخرى.

وحول إقامة بعض المباريات في الدوري المصري عصرًا رغم ارتفاع درجة الحرارة، قال الكومي إن هذا الأمر يتعلق بتخفيف الأحمال الكهربائية، بجانب إذاعة المواجهات تلفزيونيًا في ظل وجود أكثر من مباراة بنفس اليوم.

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