الصدمات تتوالى على الأبيض.. إيقاف جديد للقيد في الزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى نادي الزمالك المصري خطابًا جديدًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد بإيقاف القيد للأبيض مجددًا في الفترة الحالية بسبب مستحقات أندرية أوليفيرا مدرب الأحمال ودانيال جونزاليس محلل الأداء، في الجهاز المعاون للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك.

وأكد مصدر بنادي الزمالك لـ "البيان"، أنه يحق لكل مساعد الحصول على مبلغ 14 ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة.

وأضاف المصدر أن الزمالك يسعى لحل أزمة مستحقات الثنائي خلال الساعات القليلة المقبلة، بصورة نهائية.

وسبق وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف القيد للزمالك بسبب المستحقات المتأخرة أيضًا للمغربي خالد بوطيب لاعب الأبيض السابق، والبرتغالي روي أجواش المدرب العام السابق للزمالك.

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