«نيو لوك» صلاح يبهر الجماهير الإنجليزية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تحدثت صحيفة «الديلي ميل» الإنجليزية، عن المظهر الجديد للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، خلال أيام الإجازة التي يقضيها حالياً بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأكدت الصحيفة أن «النيو لوك»، أثار تفاعل الجماهير الإنجليزية، التي انبهرت بتحول صلاح (32 عاماً)، المفاجئ في قص شعره، وأشارت إلى اعتقاد بعض الجماهير أن اللاعب أجرى عملية زراعة شعر حديثة، وكذلك نوهت إلى عضلات بطنه الذي استعرضها بينما يستريح بجوار حمام السباحة قبل موسم ليفربول الجديد.

ونشرت الصحيفة: «أبهر محمد صلاح المشجعين، بالكشف عن تسريحة شعره الجديدة الصادمة، وعضلات بطنه على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن اختار قص شعره المميز، ما أقنع العديد من المعجبين به أنه أجرى عملية زراعة شعر هذا الصيف».

وأضافت: «ليست تسريحة شعر صلاح فقط هي التي تغيرت في ليفربول، ولعلها تمثل بداية حقبة جديدة، حيث سيكون للمهاجم المصري مدرب جديد في الموسم المقبل مع استعداد آرني سلوت لحملته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز».

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