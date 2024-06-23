مقابل 15 مليون يورو..النصر السعودي يعرض ساديو ماني للبيع

المصدر: البيان

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كشف تقرير صحفي أن إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم، عرضت خدمات مهاجمه السنغالي ساديو ماني، على فريق تركي، للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت إدارة النصر قد قررت الاستغناء عن خدمات ماني، لإفساح المكان في قائمة أجانب الفريق، لتسجيل لاعبين جدد.

ووفقا لما ذكره الصحفي التركي، كارتال يغيت، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن نادي ‎النصر عرض ساديو ماني على فريق بشكتاش التركي، وإذا أنهيا الاتفاق مع اللاعب فإنهما سوف يوفران تسهيلات كبيرة من أجل إتمام الصفقة له.

كما ذكرت صحيفة "Todofichajes"، وفقاً لروسيا اليوم أن الفريق التركي الآخر فنربخشة مهتم بالتعاقد مع ماني خلال الصيف الحالي، موضحة أن النصر سيوافق على بيع اللاعب بشرط الحصول على مبلغ بقيمة 15 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن أن فنربخشة وضع اسم ساديو ماني على طاولة المفاوضات، بطلب من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي التركي بدأ اتصالاته مع كل من نادي النصر ووكلاء اللاعب، الذي أصبح رحيله عن الفريق مدرجًا على جدول الأعمال هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى أن هناك اهتماما كبيرا من نادي جيرونا الإسباني بكسب خدمات نجم ليفربول السابق.

كما وضع النصر إمكانية انتقال ماني إلى نادي القادسية ضمن الخيارات المطروحة، لا سيما وأن النادي السعودي طلب التعاقد معه على سبيل الإعارة هذا الصيف.

وانضم ساديو ماني، البالغ من العمر 32 عاما، إلى صفوف النصر قادما من بايرن ميونخ الألماني في أغسطس الماضي، بعقد لمدة 4 سنوات.

وشارك المهاجم السنغالي في 46 مباراة مع نادي النصر الموسم الماضي، سجل فيها 19هدفا، وصنع 11 هدفا.

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