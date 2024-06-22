الشباب السعودي يقترب من تجديد عقد بيريرا

المصدر: وكالات

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ذكر تقرير إعلامي أن فريق الشباب السعودي لكرة القدم توصل لاتفاق مبدئي مع البرتغالي فيتور بيريرا لتجديد عقده مع الفريق.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية عبر موقعها الإلكتروني :"توصل مسؤولو نادي الشباب السعودي إلى اتفاق مبدئي مع البرتغالي فيتور بيريرا، على تجديد عقده، الذي انتهى بختام منافسات الموسم الماضي، لمدة عام واحد".

ونقلت الصحيفة عن مصادر بالنادي :"اتفق الشبابيون وبيريرا بشكل مبدئي على العقد الجديد، وتوقفت المفاوضات بينهم في اليومين الماضيين، خلال إجازة عيد الأضحى،

وينتظر أن تستكمل بالاتفاق النهائي، والإعلان الرسمي في الأيام المقبلة".

وكان بيريرا تولى مهمة تدريب الشباب منتصف الموسم الماضي خلفا للكرواتي بيسكان، الذي أقيل على خلفية تراجع نتائج الفريق في دوري روشن السعودي.

وقاد المدرب البرتغالي الشباب إلى المركز الثامن في الدوري بعد أن كان ينافس على الهبوط خلال الدور الأول من الموسم الماضي، كما سبق أن أشرف على تدريب الأهلي السعودي موسم 2014، وحصل معه على المركز الثالث، وخسر نهائي كأس الملك أمام الشباب صفر / 3.

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