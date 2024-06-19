الزمالك يقرر إيقاف حارسه محمد عواد وإحالته للتحقيق

المصدر: وكالات

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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك إيقاف محمد عواد، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم، عن المشاركة في المباريات لحين التحقيق معه.

ودخل عواد في مشادة مع زميله حسام عبدالمجيد قبل نهاية مباراة الزمالك ضد ضيفه المصري البورسعيدي، التي انتهت بخسارة الفريق الأبيض 1 / 2 ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أول أمس الاثنين، وتم توقيع عقوبة مالية بخصم25% من قيمة عقده.

وذكر المركز الإعلامي للزمالك اليوم الأربعاء، أن عبد الواحد السيد، مدير الكرة، قرر إيقاف عواد وتحويله للتحقيق لما بدر منه خلال مباراة المصري.

وأضاف أن التحقيق مع عواد سيكون عصر السبت المقبل من خلال الشؤون القانونية بالنادي.

يذكر أن الزمالك يعاني من سوء النتائج في الدوري المحلي هذا الموسم، حيث يقبع في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة من 19 مباراة، علما بأنه مازال يمتلك 7 لقاءات مؤجلة.

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