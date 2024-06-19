الأهلي المصري ينعى مشجعتين لقيتا مصرعما عقب مباراته مع الاتحاد السكندري

المصدر: البيان

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تلقى مشجعو النادي الأهلي المصري صدمة مؤلمة عقب مباراة جمعت الفريق الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز.

وأعلن النادي الأهلي المصري عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، وفاة مشجعتين للفريق إثر "حادث أليم".

ونعى فريق "المارد الأحمر" كلا من نورهان ناصر ونرجس صلاح، اللتين وافتهما المنية، عقب حضورهما مباراة للنادي مع نظيره الاتحاد السكندري.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المشجعتين، كلتاهما في العشرين من العمر، صدمتهما سيارة مسرعة في محيط ملعب برج العرب، وفارقتا الحياة فور وصولهما إلى أحد المستشفيات.

ومن جانبه، نعى الاتحاد المصري لكرة القدم المشجعتين، في بيان قال فيه: "ينعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الاستاذ جمال علام، والمدير التنفيذي والعاملين، المشجعتين اللتين وافتهما المنية بعد مباراة النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري، داعين المولي عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان..وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكذلك نعت وزارة الشباب والرياضة المشجعتين، إذ قال حساب الوزارة على منصة فيسبوك: "وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ينعي ببالغ الحزن والأسى، وفاة مشجعتي النادي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صالح اللتين وافتهما المنية اليوم عقب حضورهما مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية إثر حادث أليم".

وأضافت الوزارة: "يتقدم الدكتور أشرف صبحي بخالص التعازي لأسرتي المشجعتين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويدخلهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان".

كما نعت رابطة الأندية المحترفة المشجعتين، وأعربت عن أمنيتها بأن "يلهم الله عائلتيهما الصبر والسلوان"، وفقاً لروسيا اليوم.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، على منصة فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى أنعي مشجعتي النادي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح اللتين وافتهما المنية عقب حضورهما مباراة الأهلي والاتحاد في ستاد برج العرب بالإسكندرية إثر حادث أليم".

وتابع قائلاً: "وأدعى المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته ويلهم ذويهما والجماهير المصرية الصبر والسلوان".

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