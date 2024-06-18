الزمالك يعاقب محمد عواد بسبب اعتدائه على زميله في مباراة المصري

المصدر: د ب ا

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قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك المصري توقيع غرامة مالية على محمد عواد حارس مرمى الفريق، بخصم 25% من قيمة عقده مع النادي.

وذكر المركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن قرار الخصم من محمد عواد جاء بسبب ما بدر منه بالاعتداء على زميله حسام عبدالمجيد خلال مواجهة المصري البورسعيدي التي أقيمت مساء الاثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وخسر الزمالك من منافسه المصري البورسعيدي 1/2 في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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