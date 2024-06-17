المصري يهزم الزمالك... والإسماعيلي يفرض التعادل على إنبي في الدوري الممتاز

المصدر: د ب ا

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اقتنص المصري البورسعيدي فوزا مثيرا من مضيفه الزمالك 2 /1 في الوقت الذي فرض فيه الإسماعيلي التعادل 2 /2 على ضيفه إنبي اليوم الاثنين في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وعلى استاد برج العرب، أنهى المصري الشوط الاول متقدما بهدف سجله التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 20 ثم أضاف محمد الشامي الهدف الثاني في الدقيقة 86 بعد أن أهدر أحمد سيد زيزو ضربة جزاء للزمالك في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل يوسف أوباما الهدف الوحيد للزمالك.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 42 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد الزمالك عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعلى استاد الإسماعيلية تقدم مروان حمدي بهدف للإسماعيلي في الدقيقة 26 لكن مصطفى ياسر شكشك أدرك التعادل لإنبي في الثواني الاخيرة للشوط الأول وتكفل محمد حمدي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة حصل الإسماعيلي على ضربة جزاء سجل منها محمد الدسوقي هدف التعادل القاتل.

ورفع إنبي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع مقابل 28 نقطة للإسماعيلي في المركز الثالث عشر.

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