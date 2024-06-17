3 مواجهات صعبة لتأمين صدارة الدوري المصري

المصدر: القاهرة - أ ف ب

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3 مواجهات صعبة تشهدها صدارة الدوري المصري، حيث يخوض الأهلي حامل اللقب مهمة صعبة على أرض الاتحاد السكندري غداً في المرحلة 26 من البطولة، على غرار غريمه الزمالك، الذي يواجه المصري البورسعيدي اليوم، فيما يبحث بيراميدز عندما يواجه بلدية المحلة بعد غد عن تعزيز الصدارة بفوزه الحادي عشر توالياً.

واستؤنفت مباريات الدوري عقب التوقف الدولي بإقامة مباريات مؤجلة من الجولة 11، شهدت انتصار الثلاثي بيراميدز والأهلي والزمالك على كل من سموحة وفاركو وسيراميكا كليوباترا توالياً.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 56 نقطة من 23 مباراة، فيما يملك الأهلي 36 نقطة من 16 مباراة يحتل بها المركز الرابع، بينما يأتي الزمالك في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة من 18 مباراة.

من جانبه يحتل المصري المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 24 مباراة. يأمل مدربه علي ماهر في إنهاء نتائج فريقه السلبية، حيث فشل في تحقيق أي فوز في مبارياته الأربع الأخيرة بالخسارة من بيراميدز، والبنك الأهلي، ثم التعادل مع إنبي ومودرن فيوتشر.

ويسعى الزمالك لفك عقدة استمرت في آخر ثلاث مباريات أمام المصري، حيث تعادلا 2-2، وفاز المصري 3 - 2 في الموسم الماضي، قبل أن يفوز الفريق البورسعيدي بهدف في دور الذهاب.

وبعدما تفوق على فاركو 2 - 1 بملعب برج العرب، يستمر الأهلي على نفس الملعب، ليواجه مضيفه الاتحاد السكندري.

ويأمل الأهلي في تحقيق فوزه السادس توالياً، ومواصلة الضغط على المتصدر بيراميدز، الذي لعب سبع مباريات أكثر ويتفوق على الأهلي بفارق 20 نقطة، كما يسعى الفريق الأحمر لتكرار فوزه ذهاباً على الاتحاد هذا الموسم 4 - 1 بالقاهرة.

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