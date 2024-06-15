تهان متبادلة بتأهل الإمارات والعراق إلى "حاسمة" مونديال 2026

المصدر: دبي-علي شدهان

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تبادل معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، التهاني مع عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، بتأهل الأبيض الإماراتي وأسود الرافدين إلى المرحلة الثالثة الحاسمة من مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في أميركا والمكسيك وكندا في العام 2026.

وأشار الاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى أن رئيس مجلس إدارته عدنان درجال، تلقى رسالة تهنئة جوابية من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، جاء فيها: بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، أهديكم أطيب تحية، متمنين لسعادتكم دوام التقدم والتوفيق.

وأضاف معالي الشيخ حمدان بن مبارك قائلا: تلقيت ببالغ الشكر والامتنان خطابكم بتهنئتنا بتأهل منتخب الإمارات إلى الدور الحاسم من تصفياتِ بطولة كأس العالم 2026، وإننا إذ نشكر لكم هذه المشاعر والكلمات الطيبة التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين اتحادينا الشقيقين، نثمن عاليا جهودكم الخيرة وسعيكم الحثيث ودوركم الطليعي والرائد في النهوض بكرة القدم العراقية التي تشهد تطورا كبيرا، ولا يفوتني في هذه السانحة أن أتقدم لكم ولمنتخبكم الشقيق بالتهنئة على التأهل للنهائيات لذات الدور من تصفيات كأس العالم 2026، وأتمنى لكم التوفيق في مساعيكم المستقبلية، ونتطلع لمواصلة العمل المشترك بيننا بما يخدم رياضة كرة القدم ببلدينا الشقيقين.



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