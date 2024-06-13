أحمد حمدي لاعب الزمالك يخضع لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي بألمانيا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، خضوع أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق لعملية الرباط الصليبي بألمانيا اليوم الخميس.

وقال محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الخميس ،إن حمدي خضع لجراحة ناجحة في الركبة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

واضاف أن الطبيب الألماني قام بإجراء عملية إعادة بناء الرباط الصليبي للاعب، مشيراً إلى أن حالته الطبية جيدة.

وأوضح أن حمدي سيعود للقاهرة خلال الساعات المقبلة، مؤكداً على أن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقاً للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.

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