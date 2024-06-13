جاء للتصوير فقط.. نيمار يشعل غضب جماهير الهلال السعودي

المصدر: البيان

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أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي، غضب جماهير الفريق الملقب بالزعيم، بتصرف غريب.

ونشر نيمار صورة له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام"، يظهر فيها مرتديًا قميص فريقه السابق سانتوس البرازيلي.

وأبدت جماهير الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غضبها من ظهور نيمار بشعار فريق آخر، وكتب أحد الجماهير: "نيمار جاء الهلال للتصوير فقط".

وانتقل نيمار للهلال مطلع الموسم الماضي قادمًا، من باريس سان جيرمان في صفقة ضخمة.

ولعب النجم البرازيلي 5 مباريات مع الهلال في كل البطولات، قبل أن يتعرض لإصابة في الرباط الصليبي، أكتوبر 2023، أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل، وما زال يؤدي برنامجه التأهيلي.

ولعب نيمار لفريق سانتوس البرازيلي من 2009 وحتى 2013، قبل انتقاله إلى برشلونة ثم باريس سان جيرمان، ومنه إلى الهلال.

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